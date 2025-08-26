Yunus Denize Tekrar Bırakıldı

YUNUSUN DENİZE DÖNME ÇABASI

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sahilde bir yunus, çevredeki insanların yardımıyla tekrar denize döndü. Olay, Samandağ’da Meydan Mahallesi’ndeki kıyıda gerçekleşti. Sahilde bulunan vatandaşlar, kıyıya vuran ve mücadele eden yunusu fark edip yardım etmek için harekete geçti.

VATANDAŞLARIN BİRLİKTE ÇABASI

Vatandaşlar, yunusu kucaklayarak denize taşıdı. Denize bırakıldıktan sonra açığa doğru yüzen yunusu izleyenler, bu anlara alkışlarla destek verdi. Yaşanan olaylar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.