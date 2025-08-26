Haberler

Yunus Denize Tekrar Bırakıldı

YUNUSUN DENİZE DÖNME ÇABASI

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sahilde bir yunus, çevredeki insanların yardımıyla tekrar denize döndü. Olay, Samandağ’da Meydan Mahallesi’ndeki kıyıda gerçekleşti. Sahilde bulunan vatandaşlar, kıyıya vuran ve mücadele eden yunusu fark edip yardım etmek için harekete geçti.

VATANDAŞLARIN BİRLİKTE ÇABASI

Vatandaşlar, yunusu kucaklayarak denize taşıdı. Denize bırakıldıktan sonra açığa doğru yüzen yunusu izleyenler, bu anlara alkışlarla destek verdi. Yaşanan olaylar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hikmet, Yeni Forma İçin Sabırsız

Altay'ın genç stoperi Hikmet Çolak, kadro dışı kaldığı dönemin ardından yeni sezona döndü. Teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun güvenini kazanan oyuncunun, 2 Eylül'deki maça hazırlandığı bildirildi.
Gençlik Ve Spor Bakanı Bak, TTF’ye Katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Bizim Kort' programında Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nin açılışını değerlendirerek, Türk tenisinin geleceği için tesisleşmenin kritik olduğunu belirtti.

