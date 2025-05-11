Yunus Efe, Süper Lig Radarında

GENÇ SAVUNMA OYUNCUSU YENİ FIRSATLARA HAZIRLANIYOR

Altay, 2’nci Lig Beyaz Grup’ta sezonu küme düşerek tamamladı. Ancak, genç savunma oyuncusu Yunus Efe Sarıkaya’nın Süper Lig kulüplerinin dikkatini çektiği bildiriliyor. Süper Lig scout ekiplerinin, Altaylı yöneticilerden genç futbolcu hakkında detaylı bilgiler aldığı ifade ediliyor.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Altay formasıyla bu sezon 32 maça çıkan 19 yaşındaki stoper, bu karşılaşmalarda 30 kez ilk 11’de oynadı. 2738 dakika sahada kalan Yunus Efe, sadece bir kez rakip fileleri havalandırdı. Ocak ayında U19 Milli Takımı’nın kampına katılarak kendini göstermiş oldu.

Altay, genç futbolcusundan bonservis geliri elde edebilmek için profesyonel sözleşme imzalatması gerektiği belirtiliyor. Eğer Yunus Efe, mukavele imzalamazsa, İzmir ekibinin bu futbolcunun transfer olacağı kulüpten yetiştirme tazminatı alma hakkı saklı kalıyor.