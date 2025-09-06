Yunus Ekiplerinde 2 Polis Yaralandı

POLİS MEMURLARI YARALANDI

Kayseri’de, park halindeki bir otomobile çarpan motosikletteki iki Yunus ekibi polisi yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi’nde gerçekleşti. Motosiklet, M.K. tarafından yönetiliyordu ve devrilerek park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada, M.K. ve motosikletin arkasındaki polis memuru B.K. yaralandı.

KAZA YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ GİTTİ

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine kaza yerine hem sağlık hem de polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.