Yunus Emre Bebek Biberonda Tiner Ölümüne Uğradı

İSTANBUL’DA TRAJİK OLAY

İstanbul’da, annesi Dilek Ç. tarafından biberonuna tiner ve çamaşır suyu konulması sonucunda 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek’in yaşam mücadelesini kaybettiği belirtildi. Yunus Emre, 45 gündür hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Esenler’de Dilek Ç., 2 yaşındaki bebeğinin biberonuna tiner koyup içirdi. Hastaneye kaldırılan bebek, iki ay süresince yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Annesi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYIN DETAYLARI VE HASTANE SÜRECİ

Olay, 26 Eylül Perşembe günü Esenler’de meydana geldi. İddialara göre, Kırıkkale’de yaşayan 23 yaşındaki Dilek Ç., sevgilisi Y.E. ile evlilik dışı bir çocuk sahibi oldu. Baba Y.E.nin ne kendisine ne de çocuğa sahip çıkmaması nedeniyle Dilek Ç., İstanbul’a akrabalarının yanına gitmeye karar verdi. Olay günü, Bağcılar’da bir parkta bulunan anne, bebeğinin biberonuna tiner koydu. 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek, biberondaki tineri içtikten sonra anne ile birlikte Esenler’deki akrabalarının evine döndü. Bebek evde fenalaşınca, Fatih’teki bir hastaneye kaldırıldı.

ANNEYİ YAKALAMA VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Çocuğun kimyasal zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırılması üzerine, polis ekipleri hemen anne ve babayı gözaltına aldı. Polis merkezinde yapılan sorgulamada, annenin çocuğunun evlilik dışı dünyaya geldiğini ve babasının ilgisizliği yüzünden bunalıma girdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen anne tutuklanarak cezaevine gönderilirken, baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.