Haberler

Yunus Emre’de Şiddet Olayı Yaşandı

OLAYIN BAŞLANGICI

İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi’nde bir kişi, sokakta yanındaki kadına bağırarak tartışmaya başladı. Kısa bir süre içinde bu tartışma fiziksel bir şiddete dönüştü.

FİZİKSEL SALDIRI

Saldırgan, yanındaki kadına fiziksel olarak saldırdı. O anların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerinde, çevrede bulunan vatandaşların bu olaya müdahale etmemesi dikkat çekiyor.

POLİS MÜDAHALESİ

Öte yandan, polis ekiplerinin duruma el koyarak inceleme başlattığı bildiriliyor. Görüntülerde yer alan şüpheli, tespit edilip gözaltına alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Malkara’da Yangın, 200 Dönüm Yandı

Malkara'da bir buğday tarlasında çıkan yangında 200 dönüm alan tamamen yanarak kül oldu. Yangının nedeni balya makinesinden çıkan kıvılcım ve rüzgarın etkisi. İtfaiye ve vatandaşlar müdahale etti.
Haberler

Günlük Burç Yorumları İpuçları Sunuyor

22 Haziran burç yorumları, Başak, Kova, İkizler ve Aslan burçları için aşk ve kariyer konularında bilgiler sunuyor. Günlük, haftalık ve aylık yorumlara ulaşmak mümkün.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.