Yunus Emre’de Şiddet Olayı Yaşandı

OLAYIN BAŞLANGICI

İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi’nde bir kişi, sokakta yanındaki kadına bağırarak tartışmaya başladı. Kısa bir süre içinde bu tartışma fiziksel bir şiddete dönüştü.

FİZİKSEL SALDIRI

Saldırgan, yanındaki kadına fiziksel olarak saldırdı. O anların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerinde, çevrede bulunan vatandaşların bu olaya müdahale etmemesi dikkat çekiyor.

POLİS MÜDAHALESİ

Öte yandan, polis ekiplerinin duruma el koyarak inceleme başlattığı bildiriliyor. Görüntülerde yer alan şüpheli, tespit edilip gözaltına alındı.