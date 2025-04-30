Yunus Emre Enstitüsü Meksika’da Etkinlik Düzenledi

ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Yunus Emre Enstitüsü Meksika Türk Kültür Merkezi, Türkiye ile Meksika arasında kültürel diplomasiye katkı sağlayan bir etkinlik gerçekleştirdi. Meksika’nın farklı eyaletlerinden gelen milletvekilleri, Türk kahvesi teması üzerinden düzenlenen programda bir araya geldi. Telekonferans aracılığıyla etkinliğe katılan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Meksikalı milletvekillerine dostluk mesajlarını ileterek, “Onları ağırlamaktan onur duyuyoruz” dedi. Türk kültürünün evrensel değerleriyle dünya ile buluşmaya öncülük ettiklerini belirten Aliy, enstitü olarak farklı bölgelerde kültürler arası etkileşimi artırmayı amaçladıklarını, Meksika’da Türk kültürüne duyulan ilginin kendilerine mutluluk verdiğini ekledi.

KÜLTÜREL DOSTLUK VURGUSU

Etkinlikte konuşan Türkiye’nin Meksika Büyükelçisi Murat Salim Esenli, iki ülke arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomatik değil, kültürel anlamda da büyüdüğüne dikkat çekti. Esenli, “Kültürel faaliyetler dostluk köprüleri kuruyor” ifadelerini kullandı. Türkiye-Meksika Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı ve Campeche Milletvekili Elda Castillo Quintana, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bu eşsiz kültürel deneyimi bizlere sunduğu için Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür ediyorum” diye belirtti.

GELENEKSEL İKRAMLAR SUNULDU

Etkinliğe katılan milletvekillerine Yunus Emre Enstitüsü Meksika Koordinatörü Salih Gültekin tarafından Türk kahvesi, lokum ve Yunus Emre eserleri ikram edildi. Sonrasında bahçede gerçekleştirilen uygulamalı kahve yapımı kısmında katılımcılar, kendi kahvelerini hazırlayarak Türk kahvesi geleneğini birebir deneyimleme fırsatı buldu. Sunulan geleneksel lezzetler büyük bir beğeni topladı.