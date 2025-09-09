Yunus Emre, Kadın Bedenini Savundu

YUNUS EMRE’İN HAREKETLERİYLE GÜNDEMDE

Survivor yarışmasında sergilediği tartışmalı tavırlarıyla tanınan Yunus Emre, bu kez Manifest Grubu’na yönelik başlatılan soruşturma ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Yarışmadaki kavga ve küfürleriyle hafızalarda yer edinen Yunus Emre, söz konusu soruşturmanın ardından “Bir şeyi asla unutmayalım… Kadın bedeni kutsaldır. Eleştirilmemeli ve teşhir ürünü olmamalıdır” ifadelerini paylaştı.

KÜÇÜKÇİFTLİK PARK’TA GÖSTERİLERİNE SORUŞTURMA

Ünlü yarışmacının paylaşımları bununla sınırlı kalmadı. Devamında “Evet yobazım, yolda yürürken ta…klarımı görmek zorunda kalmıyorsun ama ben bir sürü meme ve g.t görüyorum. Bir kendinize gelin ya…” şeklinde ifadeler kullanarak tepkilere neden oldu. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül Cumartesi günü Küçükçiftlik Park’ta gerçekleştirilen Manifest konserinde “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, grubun konser sırasında sergilediği dans ve gösterilerin “edep, iffet, ar ve haya duygularına aykırı” olduğu iddia edildi.