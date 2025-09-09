Haberler

Yunus Emre, Kadın Bedenini Savundu

YUNUS EMRE’İN HAREKETLERİYLE GÜNDEMDE

Survivor yarışmasında sergilediği tartışmalı tavırlarıyla tanınan Yunus Emre, bu kez Manifest Grubu’na yönelik başlatılan soruşturma ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Yarışmadaki kavga ve küfürleriyle hafızalarda yer edinen Yunus Emre, söz konusu soruşturmanın ardından “Bir şeyi asla unutmayalım… Kadın bedeni kutsaldır. Eleştirilmemeli ve teşhir ürünü olmamalıdır” ifadelerini paylaştı.

KÜÇÜKÇİFTLİK PARK’TA GÖSTERİLERİNE SORUŞTURMA

Ünlü yarışmacının paylaşımları bununla sınırlı kalmadı. Devamında “Evet yobazım, yolda yürürken ta…klarımı görmek zorunda kalmıyorsun ama ben bir sürü meme ve g.t görüyorum. Bir kendinize gelin ya…” şeklinde ifadeler kullanarak tepkilere neden oldu. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül Cumartesi günü Küçükçiftlik Park’ta gerçekleştirilen Manifest konserinde “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, grubun konser sırasında sergilediği dans ve gösterilerin “edep, iffet, ar ve haya duygularına aykırı” olduğu iddia edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Karabük’teki Balıklar Tezgahlarda Yerini Aldı

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yeni eğitim yılı için Kılavuzlar İlkokulu'nu ziyaret etti ve 1802 öğrenciye eğitim setleri dağıttı, eğitimi kıymetli bir yatırım olarak değerlendirdi.
Haberler

Darende’de İnşaatta Yangın Çıktı, Korkuttu

Darende'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda yaralanan kimse yok, soruşturma devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.