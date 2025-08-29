Yunus Emre Kalaycı, Orman Meyvesi Üretiyor

GENÇ GİRİŞİMCİ ORMAN MEYVELERİ ÜRETİYOR

Bolu’da yaşayan 26 yaşındaki Yunus Emre Kalaycı, destekleyen babası ile birlikte 15 dönümlük arazide orman meyveleri bahçesi kurarak dikkatleri üzerine çekiyor. Üretim kapasitesini her yıl artıran ve 2025 yılı için 15 tonluk rekolte hedefleyen Kalaycı, “İş yok değil, emek vermek gerekiyor” diyerek gençlere ilham veriyor. Karabük Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Kalaycı, 3 yıl önce geleneksel ürünler yerine katma değeri yüksek orman meyvelerini tercih etti.

ÜRETİM HIZLI BİR ŞEKİLDE ARTACAK

Kayseri’de babasının desteğiyle çilek, ahududu, böğürtlen, frenk üzümü ve yaban mersini fidanları dikip, bu ürünlerini büyükşehirlere günlük olarak sevk eden Kalaycı, aynı zamanda bahçesini halka açarak “İstediğin kadar ye, aldığın kadar öde” konseptiyle dikkat çekiyor. Kalaycı, “Babama, katma değeri yüksek olan orman meyveleri üretimini teklif ettim. Sağ olsun, babamın da desteğiyle bu alanda üretime başladık” diyerek bu alana yönelme kararını anlattı.

HEDEF 15 TON ÜRETİM MİKTARI

Üretim sezonunun temmuzda frenk üzümüyle başladığını ve eylül sonuna kadar süreceğini belirten Kalaycı, bu yılki hedeflerinin büyük olduğunu ifade etti. “Frambuaz bahçelerimizde yaklaşık 20 işçimiz çalışmakta. Sezon ortalama 120 gün sürüyor. Ürünlerimiz oldukça hassas olduğu için genellikle yakın şehirlere sevkiyat yapıyoruz” diyen Kalaycı, bu yıl toplam üretim miktarını 15 ton olarak planladığını söyledi.

TARIM GİRİŞİMCİLİĞİ GENÇLERE TAVSİYE EDİYOR

Türkiye’deki genç işsizliğine de dikkat çeken Kalaycı, “Bir işe emek verildiğinde, bir girişim kurulduğunda gençler gerçekten istedikleri kazançları elde edebilirler” ifadelerini kullandı. Gençlere tarım girişimciliğini önerdiğini dile getiren Kalaycı, bu işin zor olduğunu kabul etmesine rağmen emek verildiğinde karşılığının alındığını vurguladı.

FARKLI BİR DENeyİM: “İSTEDİĞİN KADAR YE”

Yunus Emre Kalaycı, pazar günleri bahçelerini “İstediğin kadar ye, aldığın kadar öde” konseptiyle açıkladı. Ziyaretçilere rezervasyonlu olarak ürünleri kendi elleriyle toplama fırsatı sunduklarını belirten Kalaycı, “Misafirlerimiz geldiklerinde bahçeden kendi elleriyle ürünleri topluyor ve istedikleri kadar yiyebiliyorlar” dedi.

ZİYARETÇİLERDEN BEĞENİ

Ankara’dan gelen Uğur Aydın, bahçenin beklediklerinden daha iyi olduğunu belirtti. “Bahçe açıkçası beklediğimizden çok daha iyi çıktı. Ürünler gerçekten çok kaliteli” diyen Aydın, Kalaycı’nın işine olan tutkusunu ve samimiyetini övgüyle dile getirdi. Eşi Emriye Aydın da, bahçedeki deneyimlerinden ve ürünlerin lezzetinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.