Yunus Emre Mahallesi’nde vurulma olayı

KAPAKLI’DA AİLE İÇİ SİLAHLI ÇATIŞMA

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bulunan Yunus Emre Mahallesi Yavuz Selim Sokak’ta şok edici bir olay gerçekleşti. Necdet Şahin (55) ile oğlu Hazat Şahin (22) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Hazat Şahin evi terk etti.

OĞULDAN ATEŞ, BABA’DAN CEVAP

Bir süre sonra motosikletle evin önüne gelen Hazat Şahin, babasının oturduğu daireye tabanca ile ateş açtı. Bunun üzerine Necdet Şahin, evde bulunan pompalı tüfeğini alarak balkondan Hazat Şahin’e ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Hazat Şahin, kanlar içerisinde yere yığıldı.

OLAYA MÜDAHALE VE SON GELİŞMELER

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi yapılan Hazat Şahin, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Polisin gözaltına aldığı Necdet Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy’de adliyeye sevk edildi. Şahin’in ifadesinde, oğlu ile tartışma yaşadığı konusunda bilgi vererek, “Evden ayrıldıktan sonra bizim evimize ateş açtı. Ben de sinirlerime hakim olamadım, tüfekle ateş açtım. Çok üzgünüm” dediği öğrenildi.