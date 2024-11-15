“Yunus Emre’nin Biberonuna Tiner Konuldu”

BEBEĞE ZARAR VEREN ACI OLAY

21 yaşındaki bir anne, 2 yaşındaki çocuğu Yunus Emre Ç.’nin biberonuna tiner koydu. Bu acı olay sonucunda bebeğinin ciddi şekilde zarar görmesine neden oldu. 50 gün boyunca yaşam savaşı veren çocuk, iç organlarının erimesi sonucu hayatını kaybetti.

ANNE GEBERDİĞİ NEDENİ AÇIKLADI

Anne, sorgu sırasında olayı kabul ederken yaşadığı durumu açıklamaya çalıştı. “Pes” dedirten bir nedeni olduğunu ifade etti, bu durum ise herkesin yüreğini derinden etkiledi. Böyle üzücü bir olayın yaşanması, hem aile hem de toplum açısından şaşkınlık yarattı.