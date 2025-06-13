Yunus Emre’nin Sevgilisi İzabella

YUNUS EMRE’Yİ ETKİLEYEN İSİM

Survivor 2025 yarışmasında dikkat çeken isimlerden biri olan Yunus Emre’nin sevgilisi kimdir sorusu öne çıktı. Yunus Emre’nin kalbini fetheden isim, Roman kökenli yarışmacı İzabella oldu. İzabella’nın kim olduğu ise izleyiciler arasında merak uyandırdı.

İKİSİNİN TANISMASI

Yunus Emre, olayın ardından yaptığı açıklamada, İzabella ile yedek yarışmacı olarak bekledikleri dönem içerisinde tanıştıklarını ifade etti: “Bu konuyu fazla açmak istemem ama İzabella ile yedeklerdeyken iletişim kurduk. Ortak dilimiz yoktu ama translate kullanarak ve el işaretleriyle anlaşmaya çalıştık. Birkaç kez konsey alanında karşılaştık, sonrasında da buluşmaya karar verdik.”

İZABELLA’NIN PROFİLİ

İzabella, Survivor 2025 Romanya takımında dikkat çeken bir yarışmacı kimliğine sahip. Yarışmaya katılmadan önce Romanya’da blog yazarlığı yaptığı biliniyor. Yaklaşık 20 bin takipçiye sahip olan İzabella, kişisel gelişim ve seyahat konularında içerikler üretiyordu. Yarışmaya katıldıktan sonra adada gösterdiği performansla da gündeme gelen İzabella, fiziksel dayanıklılığı ve stratejik zekâsıyla dikkat çekiyor. Sosyal medya kullanıcıları, olayın ardından İzabella’nın geçmişini araştırmaya hız verdi. İzabella’nın yaşı ve doğum yeri hakkında kesin bilgiler yok, fakat Romanya’nın başkentinde yaşadığı biliniyor.