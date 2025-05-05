Yunus Emre’yi Sevgiyle Anıyoruz

YUNUS EMRE’Yİ ANMA MESAJI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Yunus Emre’nin ifadelerinin günümüzdeki öneminin, özellikle sevgi, barış ve birlik ihtiyacının hâkim olduğu dünyamızda daha iyi kavrandığını dile getirdi. Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası sebebiyle yayımladığı mesajda, “Eskişehir’in yetiştirdiği; Türk dili, kültürü ve medeniyetinin dünyaya armağanı olan Yunus Emre’yi bu yıl 5-11 Mayıs Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası’nda hepimize örnek olması temennisiyle anıyoruz” dedi.

YUNUS EMRE’NİN MESAJLARI

Prof. Dr. Çolak, yüzyıllardır insanlığı sevgi, kardeşlik ve hoşgörüye davet eden Yunus Emre’nin Türkçeyi ustaca kullanarak kaleme aldığı şiirleriyle, bu mesajların dilden dile, gönülden gönüle yayıldığını belirtti. “Yaradılanı severiz, Yaradan’dan ötürü” ifadesiyle özetleyebileceğimiz hayat görüşü, onun yüksek karakteri ve insani değerleriyle mükemmel bir örnek teşkil ettiğini söyledi. Yunus Emre’nin anlattıklarının öneminin, günümüzde sevgi, barış ve birlik ihtiyacı içinde olan dünyamızda çok daha iyi anlaşıldığını vurguladı.

BİRLİK VE KARDEŞLİK TEMENNİSİ

Bu düşüncelerle Yunus Emre’nin gönül dünyamıza kattığı güzelliklerin tüm gönül kapılarının açılmasını arzuladığını ifade eden Prof. Dr. Çolak, “Birlik, beraberlik ve kardeşliği öğütlediği sayısız dizeleriyle Anadolu’dan tüm dünyaya seslenen büyük milli değerimiz Yunus Emre’yi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum” dedi.