Yunus Kalplere Takıldı, Uğurladı Balıkçı

AĞLARA DEĞİL, KALPLERE TAKILDI

Sakarya’nın Karasu ilçesi Haralambo mevkiinde, denize açılan bir balıkçı, ağına takılan yunus balığını kurtararak eğlenceli bir şekilde uğurladı. Tuncay Aslan, “Bir daha buralara gelme, açıklarda yüz” diyerek yunusu tekrar denize bıraktı. O anlar, cep telefonu ile kaydedildi.

YUNUSLA GÖZ GÖZE GELDİ

Denize açılan balıkçı Tuncay Aslan, ağında yunus ile karşılaştı. Balık avlama sırasında beklenmedik bir misafirle göz göze gelen Aslan, yunusu zarar vermeden denize özgür bıraktı. Olayın kaydedildiği anlar ve balıkçının esprili sözleri, izleyenleri gülümsetti.

ESPRİLİ UYARIYLA UĞURLADI

Balıkçı Aslan, yunusu denize bırakırken yaptığı esprili uyarı ile de dikkat çekti. “Bir daha buralara gelme, açıklarda yüz” demesi, olayın hem eğlenceli hem de anlamlı bir hale gelmesini sağladı. Bu an, doğa dostu bir yaklaşımın ve hayvanlara duyulan sevginin güzel bir örneği oldu.