Yunus Kamalı, organ bağışı yaptı

TRAFİK KAZASI SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu 1. sınıf öğrencisi olan Yunus Kamalı, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Balıkesir’in Kepsut ilçesinde, Alagüney Mahallesi yakınlarında 17 Ağustos günü motosikletiyle seyir halindeyken bir otomobile çarpan 19 yaşındaki Yunus Kamalı, olayın ardından ağır yaralı olarak Balıkesir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

ORGAN BAĞIŞIYLA BAŞKA HASTALARA UMUT OLDU

Altı gün süren yaşam mücadelesinin ardından beyin ölümü gerçekleşen genç öğrenci, ailesinin izniyle organlarını bağışlama kararı aldı. Bu sayede Kamalı’nın karaciğeri, böbrekleri ve kalbi farklı hastalara nakil edilerek yeni hayatlar kazandırdı. Yunus Kamalı’nın cenazesi, ailesinin yaşadığı Mustafakemalpaşa Yalıntaş Mahallesi’nde defnedildi. Cenaze öncesi evinin önünde helallik alınmasıyla başlayan süreç, Yalıntaş Mahalle Mezarlığı’nda öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla devam etti.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Cenaze töreni, Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Analı, Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Okur, Kepsut Kaymakamı İsmail Cankut’un da aralarında bulunduğu siyasi parti temsilcileri, aile yakınları, askeri personel ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Büyük bir üzüntü içinde geçen törende, cenaze namazının ardından Kamalı’nın tabutuna sarılı Türk bayrağı ve fotoğrafı babası Yusuf Kamalı’ya teslim edildi. 19 yaşında hayata veda eden Yunus Kamalı, sevenlerinin gözyaşları arasında Yalıntaş Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.