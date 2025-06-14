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Yunus Karadeniz İspanya’ya Gitti

OSMANELİ NİLÜFER HATUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMENİ İSPANYA’DA

Osmaneli Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Bilişim Teknolojileri öğretmeni olarak görev yapan Yunus Karadeniz, İspanya’da gerçekleştirilen 5 günlük işbaşı izleme programına katıldı. Bu faaliyet, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Mesleki Eğitim Akreditasyonu programı çerçevesinde düzenlendi.

ULUSLARARASI DENEYİMLERİN ARTIRILMASI HEDEFİ

Öğretmen Yunus Karadeniz’in İspanya’daki katılımı, uluslararası deneyimlerin artırılması ve bilgi paylaşımının teşvik edilmesi amacıyla planlanan bir programın parçası. Bu etkinliğin, öğretmenin mesleki gelişimine katkı sağlama hedefinde olduğu bildirildi.

TEŞEKKÜR VE DESTEK

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bu değerli programlara katılım gösteren öğretmelere teşekkür ettiklerini ifade etti.

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