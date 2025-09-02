Haberler

Yunus Kerici’den haber alınamıyor

YUNUS KERICİ’DEN HABER ALINAMIYOR

Ağrı’nın Merkez ilçesine bağlı Kocataş Köyü’nde çobanlık yapan 14 yaşındaki Yunus Kerici’den 1 Eylül Pazartesi gününden bu yana bir iz yok. Arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yunus Kerici’nin 1 Eylül saat 14.00’ten itibaren kaybolduğu bildirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yunus Kerici’nin en son merada hayvanları otlattığı, hayvanların akşam eve döndüğünde çocuğun henüz geri dönmediği ve atının tamamen ıslak olduğu belirlendi. Yetkililer, genç çocuğun Yazıcı Barajı’na düşmüş olabileceği üzerinde duruyor. Afad, jandarma ve UMKE ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, su üstü ve kıyı aramalarını kapsayarak sürdüğü belirtiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Yeni Dönem Protokolü İmzalandı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Tez-Koop-İş Antalya Şubesi arasında, işçi haklarını geliştiren bir toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme, ücret artışları ve sosyal yardımlarda iyileştirmeler sağladı.
Haberler

Geçici Görevli Heyet Atandı, Merak Uyandırdı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı, Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Bu değişiklik, kamuoyunda çeşitli tartışmalara yol açtı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.