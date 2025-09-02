Yunus Kerici’den haber alınamıyor

YUNUS KERICİ’DEN HABER ALINAMIYOR

Ağrı’nın Merkez ilçesine bağlı Kocataş Köyü’nde çobanlık yapan 14 yaşındaki Yunus Kerici’den 1 Eylül Pazartesi gününden bu yana bir iz yok. Arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yunus Kerici’nin 1 Eylül saat 14.00’ten itibaren kaybolduğu bildirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yunus Kerici’nin en son merada hayvanları otlattığı, hayvanların akşam eve döndüğünde çocuğun henüz geri dönmediği ve atının tamamen ıslak olduğu belirlendi. Yetkililer, genç çocuğun Yazıcı Barajı’na düşmüş olabileceği üzerinde duruyor. Afad, jandarma ve UMKE ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, su üstü ve kıyı aramalarını kapsayarak sürdüğü belirtiliyor.