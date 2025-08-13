Yunus Özkan Derede Boğuldu

GENÇ BİR HAYAT KAYBOLDU
Bitlis’in Mutki ilçesinde serinlemek için derede giren Yunus Özkan (24), balçığa saplanarak boğuldu. Olay, bugün Mutki’ye bağlı Meydan ve Yazıcık köyleri arasında bulunan derede gerçekleşti. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla suya giren Özkan, bir müddet sonra gözden kayboldu.
ARAMA KURTARMA EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ
Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye JAK ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Dalgıçlar, dereye dalarak, kısa sürede Özkan’ın cansız bedenini 2,5 metrelik derinlikte balçığa saplanmış halde buldu. Yunus Özkan’ın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, olay hakkında soruşturma başlatıldı.