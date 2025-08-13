Yunus Özkan Derenin İçinde Boğuldu

GENÇ İNANILMAZ BİR TRAJEDİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
Bitlis’in Mutki ilçesinde 21 yaşındaki bir genç, serinlemek amacıyla girdiği derede boğularak hayatını kaybetti. Yunus Özkan, beraberindeki iki arkadaşıyla birlikte Meydan-Yazıcık köyü yolunun Antor mevkisinde suya girdi. Bir süre sonra Özkan kayboldu.
ARAMA KURTARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Olayla ilgili bildirim yapılmasının ardından, bölgeye İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ekipleri ve Jandarma Arama Kurtarma Timi yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çabalarının sonucunda, derenin tabanındaki çamura saplanmış biçimde Özkan’ın cansız bedenine ulaştı. Sudaki kurtarma çalışmalarının ardından, Özkan’ın cenazesi Mutki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.