Yunus Özkan Derenin İçinde Boğuldu

GENÇ İNANILMAZ BİR TRAJEDİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Bitlis’in Mutki ilçesinde 21 yaşındaki bir genç, serinlemek amacıyla girdiği derede boğularak hayatını kaybetti. Yunus Özkan, beraberindeki iki arkadaşıyla birlikte Meydan-Yazıcık köyü yolunun Antor mevkisinde suya girdi. Bir süre sonra Özkan kayboldu.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olayla ilgili bildirim yapılmasının ardından, bölgeye İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ekipleri ve Jandarma Arama Kurtarma Timi yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çabalarının sonucunda, derenin tabanındaki çamura saplanmış biçimde Özkan’ın cansız bedenine ulaştı. Sudaki kurtarma çalışmalarının ardından, Özkan’ın cenazesi Mutki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adalet Bakanı Tunç, Duran ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile dijitalleşme ve dezenformasyonla mücadele üzerine etkili bir toplantı yaptı.
Karatay’da Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Konya'nın Karatay ilçesinde 65 yaşındaki Hasan Bülbül, bir ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis, sürücünün kimliğini tespit etmek için soruşturma başlattı.

