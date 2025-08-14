Yunus Özkan’ın Ölümü Aileyi Yıktı

ACI BİR KAYIP

Bitlis’in Mutki ilçesinde dün serinlemek amacıyla arkadaşlarıyla girdiği derede balçığa saplanarak boğulan Yunus Özkan’ın (24), bir ay önce ağabeyi Emrullah Özkan’ın (26) hayatını kaybetmesiyle ilgili üzücü bir durum ortaya çıktı. Üçadım köyünde yaşayan dört çocuklu Özkan ailesi, son bir ay içerisinde iki evladını toprağa vermenin derin acısını yaşıyor.

ÖLÜM HABERİ VE SORUŞTURMA

3 Temmuz’da evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Emrullah Özkan, 5 Temmuz’da Bitlis merkeze bağlı Küllüce köyü civarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunmuştu. Olayla ilgili kesin ölüm sebebine dair bilgilerin henüz edinilemediği belirtilirken, soruşturma devam ediyor. İlk acıları tazeyken, aile dün bir kez daha yıkıldı.

YUNUS ÖZKAN’IN TRAJİK KAYBI

Yunus Özkan, arkadaşlarıyla birlikte Mutki ilçesi Meydan–Yazıcık yolu Antor mevkisindeki Meydan Deresi’nde serinlemek için girdi. Balçığa saplanan genç, su içerisinde boğularak yaşamını yitirdi. Olayın ardından yakınları sinir krizi geçirdi. Her iki ölümle ilgili yürütülen soruşturma hala sürdürülüyor.