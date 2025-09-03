Yunus Öztürk, Manisalı Sporcuları Tebrik Etti

SPORCUSUNUN BAŞARISI VE TEŞEKKÜR

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, 2025 yılında düzenlenecek olan ulusal ve uluslararası kick boks şampiyonalarında derece kazanan Manisalı sporcuları ve antrenörlerini makamında ağırladı. Müdür Öztürk, sporcuların başarılarından ötürü tebrik ederek, kendilerini ödüllendirdi ve emeklerine teşekkür etti. Ziyaret sırasında sporcularla yakından ilgilenen Öztürk, elde edilen başarıların hem Manisa hem de Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını dile getiren Öztürk, “Sporcularımızın elde ettikleri başarılarla gurur duyuyoruz. Gelecekte de nice büyük başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum” diyerek bu konuya olan inancını belirtti. Ayrıca, İtalya’da gerçekleştirilecek Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek Manisalı sporcu Kenan Şahin’e de başarı dileklerinde bulundu.

DESTEK VE BAŞARI SÖZÜ

Öztürk, genç sporcunun bu önemli organizasyonda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını vurguladı. Sporcular da, kendilerine sunulan destekten dolayı İl Müdürü Yunus Öztürk’e teşekkür ederek, Manisa’yı ve Türkiye’yi daha büyük başarılarla temsil etme sözü verdiklerini aktardı.