Yunus Öztürk, Sporcuları Kahvaltıda Buluşturdu

DÜNYA ŞAMPİYONLARINA TEBRİK

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, 2025 FAI World Championship for Space Models (Juniors and Seniors) Uzay Modelleri Dünya Şampiyonası’nda dünya ikinciliği elde eden Alaşehirli sporcular ile Anadolu Yıldızlar Ligi’nde Basketbol Türkiye Şampiyonu olan kız takımı ve voleybol branşında Türkiye Şampiyonu olan erkek takımı sporcularını ve antrenörlerini kahvaltı programında bir araya getirdi.

Programda, sporcuların kazandıkları başarıların önemi üzerine duran İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa’nın her geçen gün ulusal ve uluslararası alanda başarılarıyla adından söz ettirdiğini belirtti. Sporcuların gayretleri ve antrenörlerin özverili çalışmaları ile elde edilen bu derecelerin, şehrin spor potansiyelini en iyi şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Öztürk, tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

BÜYÜK HEDİFLER VE MODERN TESİSLER

Öztürk, “Gençlerimizin her branşta gösterdiği üstün başarılar hem bizleri gururlandırıyor hem de Manisa’nın spor kenti olma yolundaki iddiasını güçlendiriyor. Elde edilen her başarı, gelecekteki hedeflere ışık tutuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın öncülüğünde Manisa’mıza kazandırdığımız modern spor tesisleriyle gençlerimize en iyi imkanları sunuyoruz. 17 ilçemizde açtığımız spor kurslarında çocuklarımız ve gençlerimiz birçok branşta eğitim alıyor, bu çalışmalar sayesinde şehrimizden sizler gibi çok değerli şampiyon sporcular yetişiyor” diye konuştu.

PROGRAMDA KATILIM

Programa ayrıca Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Buldu ve Alaşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Onur Katar da katıldı.