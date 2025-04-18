Yunus Timi Kazasında 4 Polis Yaralandı

OLAYIN AYRINTILARI

Şanlıurfa’da motosikletli Yunus Timlerinin otomobille çarpışması sonucunda 4 polis memuru yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, motosikletli Yunus Timleri ile sivil aracın karıştığı trafik kazasında 4 polis memurunun yaraları bulunduğu belirtildi.

MÜDAHALE VE ZİYARET

Açıklamada, “Kaza sonucunda yaralanan polislerin sağlık durumunu yakından takip etmek ve yerinde incelemelerde bulunmak üzere İl Emniyet Müdürümüz Atilla Aksoy, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaralı meslektaşlarımızı ziyaret edip, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı” denildi. Kaza sonrası tedavi gören meslektaşlarımıza acil şifalar dile getirildi.