Yunusemre Beydeğirmeni Barajı Tamamlandı

BEYDEĞİRMENİ BARAJI’NDAKİ ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Manisa’da üreticilere yılda 23 milyon TL kazandıracak Yunusemre ilçesindeki Beydeğirmeni Barajı’nın çalışmaları Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulama yöntemlerini yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek verimi almak, temiz ve içilebilir suyu yerleşim alanlarına ulaştırmak ve tarım alanlarını taşkın risklerinden korumak amacıyla büyük bir çaba sarf ediyor. Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla su kaynaklarına gereken önemi veriyor.

DSİ’DEN MÜJDELİ HABER

Manisa’nın tarım alanındaki önemli şehirlerinden biri olan Manisa’ya yeni bir baraj daha kazandırılıyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Yunusemre Beydeğirmeni Barajı’ndaki çalışmaların tamamlandığını duyurarak üreticilere sevinçli bir haber verdi. Balta, üreticilerin düşen sulama maliyetleri ve artan verim ile yılda yaklaşık 23.3 milyon lira ek gelir elde edeceğini belirtti. Projenin, DSİ’nin 2024 yılı performans hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

BARAJIN ÖZELLİKLERİ VE HEDEFLERİ

Yunusemre Beydeğirmeni Barajı’nın tamamlanması için son dönemlerde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Balta, “Gövde dolgusu, dolusavak ve vana odası imalatlarını bitirdik. Tıkaç betonunu atarak barajda su tuttuk. Manisalı üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. Manisa’nın tarım sektöründeki öneminin altını çizen Balta, bölgedeki üreticinin dünya ile rekabet seviyesini artırabilmesi için yoğun çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi. Ayrıca, barajın inşa sürecinde 41 metre yükseklikteki kil çekirdekli kaya dolgu tipi bir yapı ortaya çıkarıldığı ve barajda toplam 2 milyon 320 bin metreküp su depolanacağı bilgisini paylaştı.

SULAMA SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

Beydeğirmeni Barajı ile birlikte 2 bin 750 dekar arazinin borulu basınçlı sistemle sulanmasının sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Balta, “Sulu tarım olanaklarının artmasıyla bölgedeki üreticiler, katma değeri yüksek farklı ürünleri yetiştirme fırsatına sahip olacak. Aynı zamanda sulama maliyetleri de düşerek çiftçimizin yıllık olarak 23.3 milyon lira ek gelir elde etmesi sağlanacak” ifadesinde bulundu.