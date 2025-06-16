Yunusemre’de Ağaca Çarpan Araçta Yaralı

AĞACA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucu ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. M.K. isimli kişinin kullandığı 35 BFE 731 plakalı araç, Laleli Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde kontrolden çıkarak refüjdeki bir ağaca çarptı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza haberi alınır alınmaz, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı M.K., ambulansla Manisa Merkez Efendi Hastanesi’ne götürüldü ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.