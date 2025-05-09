Yunusemre’de Araçlara Zarar Veren Şüpheli Yakalandı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, sokaklarda park edilmiş 13 araca zarar verdiği iddia edilen bir şüpheli tespit edildi. Lalapaşa Mahallesi’ndeki 3528 Sokak üzerinde bulunan araçların zarar gördüğünü sabah saatlerinde fark eden sürücüler, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, park halindeki 13 araçta camların kırıldığını, lastiklerin patlatıldığını ve bazı otomobillerin ateşe verilmek istendiğini tespit etti.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Şüpheliyi yakalamak amacıyla polisi ekipleri hızlı bir çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının olay yerine kar maskesiyle geldiğini belirledi. Elde edilen veriler doğrultusunda, şüphelinin geçtiği güzergahı tespit eden ekipler, giydiği spor ayakkabıdan kimliğine ulaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Ö.A. (35) isimli şüpheli, düzenlenen operasyonla Lalapaşa Mahallesi’ndeki ikametinde yakalandı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.