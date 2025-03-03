Yunusemre’de Aranan Şahıs Yakalandı

YAKALANAN ŞAHIS HAKKINDAKİ SUÇLAR

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri, 21 ayrı suç dosyasından 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı. Söz konusu şahıs, yaklaşık iki yıl süresince arandıktan sonra Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yüzeysel inceleme sonucu ele geçirildi.

ADLİ İŞLEMLERİN SONUCU CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

M.A.G. (46/E) isimli şahıs, ‘Vergi Usul Kanununa Muhalefet’, ‘Dolandırıcılık’ ve ‘Güveni Kötüye Kullanma’ suçlarından dolayı toplamda 30 bin TL adli para cezasına da tabii tutuldu. Yakalanmasının ardından adliyedeki gerekli işlemler tamamlandı ve şahıs, Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

YUNUSEMRE’DE HUKUKİNİN UYGULANMASI

Bu olay, Manisa’nın Yunusemre ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda önemli bir gelişme olarak kaydedildi. Jandarma ekiplerinin düzenli faaliyetleri sayesinde suçluların adalete teslim edilmesi sağlanıyor.