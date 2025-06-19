Yunusemre’de Durdurulan Araçta Uyuşturucu Bulundu

ŞÜPHELİ OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU
Yunusemre’de, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi ve 4 şahıs gözaltına alındı.
MOTOSİKLETLİ POLİS TIMLERİ GÖREVDE
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli polis timleri, Laleli Mahallesi’nde şüpheli bir aracı durdurma işlemi gerçekleştirdi. Yapılan detaylı aramada 1137 adet sentetik ecza bulundu.
Otomobilin içinde bulunan İ.B, V.C, Ç, Ü ve O.T. isimli kişiler gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.