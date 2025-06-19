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Yunusemre’de Durdurulan Araçta Uyuşturucu Bulundu

ŞÜPHELİ OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Yunusemre’de, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi ve 4 şahıs gözaltına alındı.

MOTOSİKLETLİ POLİS TIMLERİ GÖREVDE

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli polis timleri, Laleli Mahallesi’nde şüpheli bir aracı durdurma işlemi gerçekleştirdi. Yapılan detaylı aramada 1137 adet sentetik ecza bulundu.

Otomobilin içinde bulunan İ.B, V.C, Ç, Ü ve O.T. isimli kişiler gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Yunusemre’de Uyuşturucu Yakalandı, 4 Gözaltı

Yunusemre'de bir otomobilde gerçekleştirilen incelemede 1137 adet sentetik ecza bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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