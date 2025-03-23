Yunusemre’de Uyuşturucu Baskını: Kadın Tutuklandı

JANDARMA OPERASYONU SONUCU UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli bir kadının evinde gerçekleştirdikleri aramada çok sayıda uyuşturucu madde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli kadın, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YETKİLİLERDEN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik başlatılan çalışmalar neticesinde, 40 yaşındaki G.Y. isimli kadının evinde kapsamlı bir arama yapıldı. Aramada, 2 bin 700 adet sentetik ecza hapı, 5.95 gram metamfetamin, 2,39 gram bonzai, 2,68 gram kokain, iki adet hassas terazi ve iki adet cep telefonu ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.