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Yunusemre’de Yangın 4 Saatte Kontrol Altına Alındı

MANİSA’DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, Manisa’nın Yunusemre ilçesinde ormanlık alanda meydana geldi. Olay, öğle saat 12.45 civarında Gökçeler Mahallesi’ndeki ormanda başladı. Yangın ihbarı sonrasında, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait çeşitli ekipler olay yerine yönlendirildi.

Ekiplerin MÜDAHALESİ VE SONUCU

Müdahale için 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Hem karadan hem de havadan gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, yangın saat 16.45’te kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmalarının da sürdüğü ifade edildi.

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