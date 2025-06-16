Yunusemre İlçesinde Otomobil Kazası Oldu

OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, bir otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü ciddi şekilde yaralandı. M.K’nin kullandığı 35 BFE 731 plakalı araç, Laleli Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

KAZA YERİNDE EKİPLER GÖREVDE

Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. M.K, ambulansla Manisa Merkez Efendi Hastanesi’ne kaldırıldı ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.