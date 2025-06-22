Yunusemre Kaymakamı Veda Yemeğinde Bulundu

VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Manisa’daki görev süresi sona eren Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi tarafından kendisi onuruna düzenlenen veda yemeğine katıldı. Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, kaymakamın Manisa’daki görev süresinin sona ermesi dolayısıyla özel bir etkinlik organize etti.

KANTAY’A TEŞEKKÜR EDİLDİ

Etkinlikte, kaymakamın Manisa’daki başarılı çalışmalarına ve Muradiye OSB’ye sağladığı katkılara vurgu yapılırken, katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı. Yemeğin ardından, Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Kantay’a bölgeye katkılarından ötürü plaket verdi. Kıvırcık, “Kaymakamımızın enerji ve adanmışlığı, Muradiye ve Yunusemre için büyük kazanç oldu. Kendisine yeni görev yerinde başarılar diliyoruz” sözleriyle teşekkür etti.

KANTAY’IN DÜŞÜNCELERİ

Atilla Kantay da etkinlikte, “Bu şehirde çalışmak benim için büyük onurdu. OSB’nin dinamik yönetimiyle iş birliği yapmak keyifliydi. Her zaman desteğe hazırım” şeklinde duygularını ifade etti. Veda yemeğine OSB yönetimi, sanayiciler ve kurum müdürleri katılım gösterdi.