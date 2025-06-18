Yunusemre Ormanda Yangın Kontrol Altında

YANGIN MANİSA’DA ÇIKTI

MANİSA’nın Yunusemre ilçesinde ormanda meydana gelen yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. Yangın, saat 12.45’te Gökçeler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başladı.

İKİ HAVA VE YERDE MÜDAHALE

Yangın ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer bölgeye yönlendirildi. Ekipler, hem havadan hem de karadan gerçekleştirdiği müdahalelerle yangını saat 16.45 sıralarında kontrol altına aldı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin bölgede tedbirli bir şekilde hareket ettiği bildirildi.