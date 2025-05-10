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Yunuslar, Balıkçıya Uzun Süre Eşlik Etti

YUNUSLARIN BALIKÇIYLA YOLCULUĞU

Samandağ ilçesinde deniz avına çıkan bir balıkçının teknesini 2 yunus ziyaret etti. Sabahın erken saatlerinde denize açılan amatör balıkçı Serkan Dönmez, teknesine yaklaşıp eşlik eden yunuslarla unutulmaz anlar yaşadı.

UNUTULMAZ ANLAR YAŞANDI

Yunuslar, tekneye uzun süre yoldaşlık etti. Zaman zaman su yüzeyinde zıp zıp zıplayan ve bazen de tekneyle yarışan yunuslar, Serkan Dönmez tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Dönmez, yunuslarla birlikte denizde seyahat etmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

GÖRÜNTÜLER HATRILANACAK

Bu eşsiz anlar, tekneye eşlik eden yunusların oluşturduğu muhteşem manzaralarla doluydu. Dönmez, bu anı ölümsüzleştirmesi sayesinde gelecekte hatırlanacak güzel görüntüler elde etti.

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