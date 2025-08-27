Haberler

Yunuslar Tekneye Eşlik Etti

ŞARKÖY AÇIKLARINDA YUNUS GÖRÜNTÜLERİ

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi sahillerinde, bir balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Balıkçılar, Gaziköy Mahallesi’nden denize açıldıkları sırada, yanlarında yüzen yunuslarla karşılaştı.

YUNUSLARDAN KEYİFLİ ANLAR

Teknenin etrafında dakikalarca yüzen ve zaman zaman yarışan yunuslar, balıkçılara oldukça eğlenceli anlar yaşattı. Sürü halinde hareket eden yunusların denizden dalıp çıkışı görsel bir şölen oluşturdu ve bu anlar, cep telefonlarıyla kaydedildi. Ancak yunuslar bir süre sonra daha açık bölgelere doğru yüzerek gözden kayboldu.

