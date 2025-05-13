Yurdışından Kaçak Pırlanta Operasyonu Yapıldı

YURDA KAÇAK YOLLARLA GETİRİLEN DEĞERLİ TAŞLAR YAKALANDI

İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonla, yurtdışından kaçak yollarla Türkiye’ye sokulan 250 milyon liralık pırlanta ve zümrüt ele geçirildi. Operasyonda üç kaçakçı yakalandı. İlgili suç şebekesinin, yurt dışından değerli taşları yasadışı yollarla getirerek büyük bir vurgun peşinde olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN TAKİP EDİLMESİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından değerli taş kaçakçılığı yapan bir grubu tespit etti. Yabancı uyruklu şüphelilerin havayolunu kullanarak taşları getireceği bilgisinin edinilmesi üzerine, İstanbul’daki havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı. Düzenlenen incemeler sonucunda, dün İstanbul Havalimanı’nda bir yolcu durduruldu. Yapılan üst araması sonucunda, şüphelinin üzerinde 58 gram pırlanta ve altın takılar bulundu.

İKİNCİ OPERASYON VE BÜYÜK MİKTARDA DEĞERLİ TAŞLAR

İlk operasyondan sonra, yakalanan kişinin Fatih ilçesindeki evine yönelik ikinci bir operasyon gerçekleştirildi. Dört katlı bir apartmanın üçüncü katındaki daireye yapılan baskında, iki şüpheli daha gözaltına alındı. Arama sırasında, piyasa değeri yaklaşık 250 milyon lirayı bulan 151 kilo 361 gram pırlanta, zümrüt, yakut, kuvars, sedef, ametist gibi değerli taşlar ve 940 adet değerli taş ile işlenmiş kolye, yüzük ve küpe ele geçirildi.

Yakalanan pırlanta kaçakçıları, sorgulanmak üzere İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar hakkında “5607 SKM” suçundan tahkikat işlemleri sürüyor. Ayrıca, havalimanında ve Fatih’teki evde ele geçirilen değerli taşlar emniyette sergilendi.