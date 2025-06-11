Yurdun Kuzey Ve Doğu Kesimlerinde Yağış

METEOROLOJİK TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, yurdun kuzey ve doğu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde kalması bekleniyor. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden esecek. Yurdun doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette rüzgar esmesi öngörülüyor. Marmara’nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde ise güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar (30-50 km/sa) tahmin ediliyor.

BEKLENEN SICAKLIKLAR

Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları ise aşağıdaki gibidir:

– Ankara: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutlu 32

– İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 28

– İzmir: Az bulutlu ve açık 35

– Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

– Antalya: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu 31

– Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26

– Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 23

– Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

– Diyarbakır: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu 38