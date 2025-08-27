Haberler

Yüreğimizdeki Işık Projesi Devam Ediyor

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN UMUT PROJESİ

Hatay’ın Defne ilçesinde, depremzede çocuklara umut aşılayan ‘Yüreğimizdeki Işık’ projesi çerçevesinde, Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın eşi Esra Masatlı, kız çocuklarıyla bir araya gelerek kahvaltı programına katıldı. Bu proje aracılığıyla afetzede çocukların yüzlerinde gülümsemeler devam ediyor. Hatay Valiliği tarafından hayata geçirilen proje, Defne Kaymakamlığı’nın ev sahipliği yaptığı kahvaltı programı ile gerçekleştirildi.

ÇOCUKLARA GÜÇ VEREN MESAJLAR

Kahvaltı sonrasında Esra Masatlı, çocuklarla yaptığı sohbette; kız çocuklarının yalnız olmadıklarını ve güçlü devletin her daim onların yanında olduğunu belirtti. Ayrıca, ilçede faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin tanıtımının yapılmasının ve kadın girişimciliğinin ön plana çıkarılmasının önemine vurgu yaptı. Böylece, projenin hem psikolojik destek hem de sosyal kalkınma açısından önemli bir adım olduğu ifade ediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Tır Arkadan Kamyona Çarptı

Diyarbakır-Silvan yolunda bir TIR, akaryakıt istasyonundan çıkan kamyona arkadan çarparak kaza yaptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Haberler

İstanbul Medipol Üniversitesi, YKS’de 28 öğrenci seçti. Öğrenciler, uluslararası olanaklardan memnun. Gençler, burs ve eğitim imkanlarını paylaştı. Öğrenciler, araştırma projelerine dahil olmayı bekliyor. Zeynep...

İstanbul Medipol Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilk 100'e giren 28 öğrencinin bu okulu tercih ettiğini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.