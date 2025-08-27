Yüreğimizdeki Işık Projesi Devam Ediyor

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN UMUT PROJESİ

Hatay’ın Defne ilçesinde, depremzede çocuklara umut aşılayan ‘Yüreğimizdeki Işık’ projesi çerçevesinde, Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın eşi Esra Masatlı, kız çocuklarıyla bir araya gelerek kahvaltı programına katıldı. Bu proje aracılığıyla afetzede çocukların yüzlerinde gülümsemeler devam ediyor. Hatay Valiliği tarafından hayata geçirilen proje, Defne Kaymakamlığı’nın ev sahipliği yaptığı kahvaltı programı ile gerçekleştirildi.

ÇOCUKLARA GÜÇ VEREN MESAJLAR

Kahvaltı sonrasında Esra Masatlı, çocuklarla yaptığı sohbette; kız çocuklarının yalnız olmadıklarını ve güçlü devletin her daim onların yanında olduğunu belirtti. Ayrıca, ilçede faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin tanıtımının yapılmasının ve kadın girişimciliğinin ön plana çıkarılmasının önemine vurgu yaptı. Böylece, projenin hem psikolojik destek hem de sosyal kalkınma açısından önemli bir adım olduğu ifade ediliyor.