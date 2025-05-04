Yüreğir’de Kaza, Sürücü Kaçtı

YAYA ÇARPAN SÜRÜCÜNÜN KAÇIŞ ANI KAMERADA

Adana’nın Yüreğir ilçesinde, yayaya çarpan hafif ticari aracın sürücüsü, olay yerinden kaçışını başka bir aracın kamerasına yansıttı. Özgür Mahallesi’nde, Girne Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, hafif ticari aracın çarpmasıyla yaralandı. Yaralı kadın, ihbarın yapılmasıyla birlikte bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

KAZA YERİNDE POLİS İNCELEMELERİ BAŞLADI

Kaza sonrası, sürücüyü yakalamak için polis çalışma başlattı. Olay anı, başka bir aracın kamerasında kaydedilirken, görüntülerde hafif ticari aracın sürücüsünün yayaya çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı açık bir şekilde görülüyor. Ayrıca, diğer araç sürücülerinin yaralı kadına yardım etmek amacıyla durduğu da kayıtlar arasında yer alıyor.