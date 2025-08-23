Haberler

Yüreğir’de Kızını Bıçakla Kovalayan Anne Gözaltında

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Adana’nın Yüreğir ilçesinde, öğle saatlerinde yaşanan tüyler ürperten bir olay, Yavuzlar Mahallesi’nde ortaya çıktı. Anne Ayşegül Y. (35), sinir krizi geçirerek 10 yaşındaki kızı E.H.Y.’yi bıçakla kovaladı.

Küçük kız, korkuya kapılarak sokağa çıkıp çevredeki insanlardan yardım istemeye başladı. Kızın çığlıklarını duyan vatandaşlar, hemen duruma müdahale etti. Olayın yaşanması üzerine, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hızlı bir şekilde harekete geçerek anne Ayşegül Y.’yi gözaltına aldı.

KORUMA ALTINA ALINDI

10 yaşındaki E.H.Y., olaya tanıklık eden akrabalarının evinde bulunarak koruma altına alındı. Olayın ardından gelişmelerin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

