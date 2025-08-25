Yüreğir’de Korku Salan Şüpheli Yakalandı

Haberler

ADANA’DA KORKU SALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adana’da bir şahıs, araçların camını silerken korku yaratıp, bir aracın camına sert bir şekilde vurduktan sonra yakalandı. Şüphelinin geçmişinde tam 75 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Olay, Yüreğir ilçesindeki Regülatör Köprü ışıklarında meydana geldi. Trafikte duran araçlara cam silen kişi, bir sürücünün kendisini görüntülemesi üzerine agresif davranarak, aracın camına vurup tepkisini gösterdi. Kırmızı ışığın yeşile dönmesiyle birlikte, şüpheli bu bölgeden hızla uzaklaştı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayı ihbar kabul ederek görüntüler üzerinden araştırma başlattı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, şüphelinin A.G. olduğu tespit edildi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, A.G’yi hızlı bir şekilde yakaladı. Buna bağlı olarak, A.G. hakkında mala zarar vermekten işlem yapıldığı açıklandı. Emniyet, cam silerek vatandaşların huzurunu bozan kişilere asla geçit verilmeyeceğini vurguladı.

