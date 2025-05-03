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Yüreğir’de Kurşunlama Saldırısında İki Tutuklama

İŞ YERİNE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRI

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bulunan bir iş yerinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili olarak iki zanlı tutuklandı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen saldırının ardından harekete geçti.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarının incelenmesi sonucu yaklaşık 600 saatlik görüntü üzerinde çalışma yaptı. Ekipler, saldırıyla bağlantılı olan kişilerin O.K. ve S.Ç. olduğunu belirledi. Bu aşamadan sonra, şüpheliler, adreslerine özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı bir operasyonla yakalandı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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