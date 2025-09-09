Yüreğir’de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

OLAYIN DETAYLARI

Adana’da kimliği belirsiz şahıslar, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın inşaat firmasının ofisindeki odasına girerek tabancayla rastgele ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Olay, saat 13.00 sıralarında Çukurova ilçesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı üzerinde yaşandı. Şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti.

DEMİRÇALI’DAN AÇIKLAMA

Demirçalı, yaşanan olay hakkında yaptığı açıklamada, “Olayın en kısa sürede aydınlığa kavuşacağına, failin ve eğer arkasında birileri varsa onların da yargı önünde hesap vereceğine inancım tamdır” ifadelerini kullandı. Olay esnasında, panik yaşayan çalışanlardan yaralanan olmadı. Olay yeri inceleme ekipleri, ofiste delil çalışmaları gerçekleştirdi.

AZİM VE KARARLILIK MESAJI

Başkan Demirçalı ayrıca, “Makam koltuğuma ateş eden şahıs, olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştır. Hiçbir zorbalık, hiçbir tehdit bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Bizim tek amacımız, Yüreğir halkına hizmet etmek ve memleketimize değer katmaktır. Bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Karanlık oyunlarla, gözdağı vererek bizi korkutacaklarını sananlar büyük bir yanılgı içindedir” şeklinde bir açıklama yaptı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.