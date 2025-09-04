Haberler

Yüreğir’de Traktör Sulama Kanalına Devrildi

TRAKTÖR DEVİLDİ, SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Adana’nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Yüreğir’in Taşçı Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Necdet Okur’un kullandığı traktör, tarladan geri manevra yaparak ana yola çıkmaya çalışırken sulama kanalına devrildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, halat yardımıyla devrilen traktörü kaldırdı ve aracın altında kalan sürücü Okur’u çıkardı. Ancak, yapılan kontrollerde Okur’un hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Olay yerinde gerekli incelemelerin yapılmasının ardından, Necdet Okur’un cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

