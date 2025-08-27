Yürekli Köyü’nde Eşek Kaçtı, Meryem Doğan Hayatını Kaybetti

OLAYIN GELİŞİMİ

Elazığ’da yaşanan trajik olayda, 7 yaşındaki Meryem Doğan, kaçan eşeğin yulasının boynuna dolanması sonucu 800 metre boyunca sürüklendi. Olay, 24 Ağustos’ta merkeze bağlı Yürekli köyünde gerçekleşti. İddialara göre, Meryem Doğan, dedesi tarafından evdeki eşeği suya götürmek üzere dışarıya gönderildi. Dışarı çıktığında eşek, aniden korkarak koşmaya başladı.

YAŞANAN TRAJEDİ

Eşeğin kaçmasıyla birlikte yulan Meryem’in boynuna dolandı ve genç kız, bu şekilde 800 metre kadar sürüklendi. Yakınları Meryem’i fark ettiklerinde durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Meryem Doğan, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE İŞLEMLERİ

Meryem Doğan’ın cesedi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi ve defnedilmek üzere toprağa verildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise devam ediyor.