Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı

YURTLAR YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtları yerleştirme sonuçlarının duyurusunu yaptı. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili gençler, GSB yurtları yerleştirme sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz. 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın” şeklinde konuştu.

KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN SON GÜN 13 EYLÜL

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada yurt başvuru sonuçlarına “https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama” linki üzerinden ulaşılabileceği belirtildi. Yurt hakkı kazanmış olan öğrencilerin kendilerine tanınan süre içinde Ziraat Bankası şubeleri, ATM’ler veya “https://kyk.ziraatbank.com.tr/” adresi üzerinden ilk kayıt ücretlerini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücretini süresi içerisinde ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılabiliyor. Güvence bedeli ve gün bazında yatak ücretini içeren ilk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştiği yurda ve yerleştirilme tarihine bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Yurt kayıt işlemleri 13 Eylül’de son bulacak. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden ‘Yurt Kayıt İşlemleri’ hizmeti ile taahhütnamelerini onaylayarak tamamlamaları gerekiyor. Yedek sırasını bekleyen öğrenciler için yerleştirmeler ise devam edecek. Bu öğrenciler her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri güncellenen yedek sırasını takip edebiliyor. Kayıt işlemleri sırasında sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) hattı ile KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK sosyal medya hesaplarından yardım isteyebilir.