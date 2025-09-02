Yurt Başvuru Tarihleri Belli Oldu

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Ülkemizde üniversite öğrencileri için GSB yurt başvuruları resmen başlamış durumda. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025–2026 eğitim öğretim yılı için başvuruların 2–6 Eylül tarihleri arasında kabul edileceğini duyurdu. Bakan Bak, yaptığı açıklamada Türkiye’nin yurt altyapısında önemli bir aşama kaydedildiğini ifade etti: “Bugün GSB yurtlarında tam olarak 1 milyon yatak kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. Avrupa’nın en yaygın yurt kapasitesine sahibiz. Türkiye’deki öğrenci barınma sistemi dünyada emsal teşkil etmektedir.”

YURTLARIN KRİTİK ROLÜ

Yurtların sadece öğrenciler için değil, aynı zamanda afet dönemlerinde de hayati bir önem taşıdığını vurgulayan Bakan Bak, bu konuyla ilgili olarak şu sözleri belirtti: “Pandemide, depremde, yangın, sel gibi felaketlerde yüz binlerce vatandaşımızı yurtlarda ağırladık. 6 Şubat depremlerinde 1.6 milyon vatandaşımıza yurtlarda hizmet verdik.”

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvurular, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek ve yerleştirme süreci YKS tercih sonuçlarına göre şekillenecek. Bakanlık, barınma hizmetleri yanında sabah kahvaltısı ve akşam yemeği gibi sosyal destekleri de devam ettiriyor.