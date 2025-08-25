Yurt Başvuruları, Öğrencilerin Gündeminde

KYK YURT BAŞVURULARI GÜNDEME GELİYOR

Üniversite yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından, öğrencilerin yoğun gündeminde bu kez KYK yurt başvuruları yer alıyor. Yüz binlerce öğrenci, barınma düzenlemelerini yapabilmek için başvuru takvimine yoğunlaşmış durumda. Yurtlara dair gelişmeler, hem öğrenciler hem de aileler tarafından dikkatle izleniyor. KYK yurt ve burs başvuruları hakkında tüm detaylar ise haberin devamında bulunuyor.

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK yurt başvuruları genellikle farklı tarihlerde yapılmakta. Öncelikle öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılayan yurt başvuruları alınmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025 yılına ait yurt başvuru takvimini henüz açıklamamış olsa da, başvuruların Ağustos ayının son haftasına kadar başlaması bekleniyor. Burs ve öğrenim kredisi başvuruları ise genellikle üniversitelerin akademik yıl açılışından sonra, Ekim ayında gerçekleşiyor. Bu başvurular sonucunda burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencilere, ödemeler geriye dönük şekilde toplu olarak yapılıyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURULAR GERÇEKLEŞİYOR

Yurt başvuruları, ÖSYM yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmakta. Bu yüzden, başvuru sürecinde herhangi bir aksilik yaşamamak için öğrencilerin e-Devlet şifresine sahip olmaları büyük önem taşıyor. E-Devlet şifresi olmayan öğrenciler, kimlik belgeleriyle birlikte en yakın PTT şubesine giderek şifre alabiliyor. Alternatif olarak, internet bankacılığı, mobil imza, elektronik imza veya T.C. kimlik kartı gibi diğer e-Devlet giriş yöntemleri de kullanılabiliyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ HAKKINDA BİLGİLER

KYK yurt ücretleri her yıl yeniden belirleniyor. Geçtiğimiz yıl, 1. tip yurtların aylık ücreti 517 TL’den başlarken, yurt türüne ve sunduğu olanaklara göre bu tutar 855 TL’ye kadar çıkabiliyordu. 2025 yılına ait güncel yurt ücretleri ise henüz açıklanmadı. Ayrıca, bazı öğrenci grupları KYK yurtlarında ücretsiz kalma hakkına sahip. Şehit eşi ve çocukları, gaziler ile gazi çocukları, anne ve babasını kaybetmiş 25 yaş altı öğrenciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurumlarda barınarak lise veya dengi eğitimlerini tamamlayanlar ile devlet koruması altında olan öğrenciler, yurtlardan ücretsiz olarak yararlanabiliyor.