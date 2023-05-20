Yurt dışı 2. tur oy kullanma işlemi başladı

14 Mayıs’ta gerçekleştirilen ve ikinci tura kalan seçimler ülkede heyecan yarattı. Yurt dışında ise 2. tur oy kullanma işlemi başladı.

Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri bugün başladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda beş ülkede oy verme süresi uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci tura kalması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ikinci tur için hazırladığı Seçim Takvimi’ne ilişkin süreç işleyecek.

YURT DIŞI OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 28 Mayıs seçimi için Türkiye’nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün başladı, 24 Mayıs’a kadar sürecek. Temsilcilikler dışında oy kullanmak isteyenler ise gümrüklerde 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar oy verebilecek.

Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

OYLAR ANKARA’YA GELECEK

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, YSK’nın belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye’ye getirilecek.

Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi’ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

Türkiye’de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

YURT DIŞI OY VERME TARİHLERİ

YSK, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere’de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs’ta oy kullanılmasına karar verdi.

Daha önce bu ülkelerde oy verme süresi 20-21 Mayıs olarak açıklanmıştı.

CHP sürenin iki günden beş güne çıkarılması için YSK’ya başvuru yapmıştı.

Karar sonrası Türk vatandaşları seçimin ikinci turu için beş gün boyunca oylarını kullanabilecek.