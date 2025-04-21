Yurt Dışı Fiyat Endeksi Yüzde Arttı

YILLIK ARTIŞLARDA ÖNE ÇIKAN VERİLER

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık olarak yüzde 19,34 artış göstermişken, aylık artış oranı ise yüzde 4,06 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. YD-ÜFE’nin 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre artışı yüzde 4,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre artışı yüzde 8,32, bir önceki yılın aynı ayına göre artışı ise yüzde 19,34 olarak belirlendi. On iki aylık ortalamalar ise yüzde 31,43 artış gösteriyor.

SANAYİ SEKTÖRLERİ ARASINDAKİ DEĞİŞİMLER

YD-ÜFE, imalat ürünlerinde yıllık olarak yüzde 19,30 oranında artış kaydederken, sanayinin iki önemli sektöründe de yıllık değişimler gözlemleniyor. Madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 21,70 artış yaşanırken, imalatta yüzde 19,30 artış gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri arasında ise ara mallarında yüzde 18,41, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 22,03, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 20,82 artış gözlemlenirken, enerji sektöründe yüzde 5,08 azalış, sermaye mallarında ise yüzde 23,24 artış meydana geldi.

AYLIK GÖRÜNÜMDEKİ DEĞİŞİMLER

Aylık bazda bakıldığında YD-ÜFE imalat ürünlerinde yüzde 4,05 artış kaydediliyor. Sanayinin iki sektörü olan madencilik ve taş ocakçılığında ise yüzde 4,24 artış yaşanıyor. Ana sanayi gruplarındaki aylık değişimlere bakıldığında, ara mallarında yüzde 4,34, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,73, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,89 oranında artış olurken, enerji sektöründe yüzde 4,03 azalış ve sermaye mallarında yüzde 5,38 artış meydana geldi.