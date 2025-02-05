Yurt Dışı Veriler ve Gündem Maddeleri

YURTDIŞINDAKİ ÖNEMLİ VERİLER

Yeni gün içerisinde, yurt içinde dikkat çeken bir veri yok. Ancak yurt dışında hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Euro Bölgesi’nden üretici fiyatları, ABD’den ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret verilerine odaklanılacak. Bu veriler, ekonomideki genel durumu şekillendirebilir.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye olarak nasıl en umutsuz ve zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak, yeni dönemde de kendilerine gerekli desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaş sürecinin başlangıcından itibaren ilk kez Rusya lideri Putin ile doğrudan görüşmeyi kabul etti. ABD Başkanı Donald Trump ise, İran’a “maksimum baskı kampanyasını yeniden hayata geçirecek” başkanlık kararnamesini imzaladı ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

YURT İÇİ GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’ne katılacak. Etkinlik saat 14.00’te gerçekleşecek. Ayrıca, Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile saat 18.30’da bir görüşme gerçekleştirecek. Bu toplantılar, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerini ve iç politikasını şekillendiren önemli gelişmeler arasında yer alıyor.